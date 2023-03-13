Сапожниковъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Сапожниковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожникова Маланья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Сапожникова) Татьяна
Мать ребёнка: Сапожникова (Мельникова) Ирина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Сапожникова) Ирина
Мать ребёнка: Сапожникова Маланья
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Сапожникова Маланья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Сапожникова) Аксинья
Мать ребёнка: Сапожникова Маланья
Смерть
1814