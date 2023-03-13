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Сапожниковъ Сергей

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Сапожниковъ Петръ

Мать: Сапожникова Устинья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Маланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова (Мельникова) Ирина

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Сапожникова) Татьяна

Мать ребёнка: Сапожникова (Мельникова) Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сапожникова) Ирина

Мать ребёнка: Сапожникова Маланья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сапожниковъ Константинъ

Мать ребёнка: Сапожникова Маланья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Сапожникова) Аксинья

Мать ребёнка: Сапожникова Маланья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1814
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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