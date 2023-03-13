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Сапожникова Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бердникова (Сапожникова) Настасья

Отец ребёнка: Сапожниковъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Сапожниковъ Сергей

Отец ребёнка: Сапожниковъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Елистратова (Сапожникова) Аксинья

Отец ребёнка: Сапожниковъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Сапожникова) Катерина

Отец ребёнка: Сапожниковъ Петръ

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