Сапожникова Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапожниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бердникова (Сапожникова) Настасья
Отец ребёнка: Сапожниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сапожниковъ Сергей
Отец ребёнка: Сапожниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Елистратова (Сапожникова) Аксинья
Отец ребёнка: Сапожниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Сапожникова) Катерина
Отец ребёнка: Сапожниковъ Петръ