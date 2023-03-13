Сапожникова Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Маланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Сапожниковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сапожниковъ Константинъ

Отец ребёнка: Сапожниковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Сапожниковъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожниковъ Сергей

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