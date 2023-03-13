Сапожникова Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Сапожниковъ Сергей
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Сапожниковъ Сергей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Сапожниковъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапожниковъ Сергей