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Сапожниковъ Иванъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Сапожниковъ Петръ

Мать: Сапожникова Дарья Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Устинья

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сапожниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сапожниковъ Моисей

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сапожниковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сапожникова) Агрофена

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сапожникова) Дарья

Мать ребёнка: Сапожникова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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