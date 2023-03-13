Сапожниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Сапожниковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожникова Устинья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сапожниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сапожниковъ Моисей
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сапожниковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сапожникова) Агрофена
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Сапожникова) Дарья
Мать ребёнка: Сапожникова Устинья