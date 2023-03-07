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Сапожниковъ Дмитрий

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Сапожниковъ Иванъ

Мать: Сапожникова Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сапожниковъ Кириллъ

Мать ребёнка: Сапожникова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Сапожникова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сапожниковъ Моисей

Мать ребёнка: Сапожникова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сапожниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Сапожникова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Марья

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