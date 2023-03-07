Сапожниковъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Сапожниковъ Иванъ
Мать: Сапожникова Устинья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сапожниковъ Кириллъ
Мать ребёнка: Сапожникова Марья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Сапожникова Марья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сапожниковъ Моисей
Мать ребёнка: Сапожникова Марья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сапожниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Сапожникова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожникова Марья