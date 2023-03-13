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Сапожникова Устинья

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Елфимовъ Тихонъ

Мать: Марья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сапожниковъ Степанъ

Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сапожниковъ Моисей

Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сапожниковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Сапожникова) Агрофена

Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сапожникова) Дарья

Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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