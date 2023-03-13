Сапожникова Устинья
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Елфимовъ Тихонъ
Мать: Марья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапожниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сапожниковъ Степанъ
Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сапожниковъ Моисей
Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сапожниковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Сапожникова) Агрофена
Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Сапожникова) Дарья
Отец ребёнка: Сапожниковъ Иванъ