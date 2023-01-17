Морохина (Шахова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морохина (Шахова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.08.1896 ст.

Дата смерти

26.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 17.08.1896
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Рождение
17.08.1896 ст.

Отец: Шахов Алексей Кириллович

Мать: Шахова Анна Ивановна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 17.08.1896 по 1923 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
18.08.1896 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Образование
С 1903 по 1907
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
4 класса
Работа или профессия
С 1918 по 1923
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Домохозяйка
Бракосочетание
1918

Муж: Морохин Николай Акимович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.08.1921

Сын: Морохин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Морохин Николай Акимович

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1923 по 1926
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Работа или профессия
С 1923 по 1926
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Домохозяйка
Работа или профессия
С 1926 по 01.11.1931
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Домохозяйка
Место жительства
С 1926 по 01.11.1931
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 01.11.1931 по 04.07.1947
Шиморское, город Выкса, Нижегородская область
Работа или профессия
С 01.11.1931 по 04.07.1947
Шиморское, город Выкса, Нижегородская область
домохозяйка, председатель совета жён технических работников, швея, работница трудового фронта
Место жительства
С 04.07.1947 по 26.12.1975
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 04.07.1947 по 26.12.1975
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Домохозяйка
Смерть
26.12.1975
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
28.12.1975
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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