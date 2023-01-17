Морохина (Шахова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1896 ст.
Дата смерти26.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 17.08.1896
Россия
Рождение
17.08.1896 ст.
Отец: Шахов Алексей Кириллович
Мать: Шахова Анна Ивановна
Место жительства
С 17.08.1896 по 1923 ст.
Крещение
18.08.1896 ст.
Образование
С 1903 по 1907
4 класса
Работа или профессия
С 1918 по 1923
Домохозяйка
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
18.08.1921
Сын: Морохин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Морохин Николай Акимович
Место жительства
С 1923 по 1926
Работа или профессия
С 1923 по 1926
Домохозяйка
Работа или профессия
С 1926 по 01.11.1931
Домохозяйка
Место жительства
С 1926 по 01.11.1931
Место жительства
С 01.11.1931 по 04.07.1947
Работа или профессия
С 01.11.1931 по 04.07.1947
домохозяйка, председатель совета жён технических работников, швея, работница трудового фронта
Место жительства
С 04.07.1947 по 26.12.1975
Работа или профессия
С 04.07.1947 по 26.12.1975
Домохозяйка
Смерть
26.12.1975
Похороны
28.12.1975