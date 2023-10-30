Морохин Николай Акимович
Место рождения
Дата рождения22.05.1894 ст.
Дата смерти26.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.05.1894
Рождение
22.05.1894 ст.
Место жительства
С 22.05.1894 по 1923 ст.
Гражданство
С 22.05.1894 ст.
Работа или профессия
С 1910 по 1923
Бурлак, масленщик на теплоходе, механик землечерпательной машины
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
18.08.1921
Сын: Морохин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Морохина Евдокия Алексеевна
Место жительства
С 1923 по 1926
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1926 по 01.11.1931
Работа или профессия
С 1926 по 01.11.1931
Судовой механик
Место жительства
С 01.11.1931 по 04.07.1947
Работа или профессия
С 01.11.1931 по 04.07.1947
заведующий механическим цехом, старший мастер токарного отделения механического цеха, ведущий инженер, корреспондент, главный инженер, директор завода, начальник технического отдела, начальник школы Ф... Показать все
Место жительства
С 04.07.1947 по 26.05.1978
Работа или профессия
С 04.07.1947 по 1959
Главный инженер речного порта, затем линейный механик
Смерть
26.05.1978
Похороны
28.05.1978