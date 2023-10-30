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Морохин Николай Акимович

Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.05.1894 ст.

Дата смерти

26.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
23.05.1894
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение
22.05.1894 ст.

Отец: Морохин Аким Федорович

Мать: Морохина Александра Федоровна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 22.05.1894 по 1923 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 22.05.1894 ст.
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 1910 по 1923
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бурлак, масленщик на теплоходе, механик землечерпательной машины
Бракосочетание
1918

Жена: Морохина Евдокия Алексеевна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.08.1921

Сын: Морохин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Морохина Евдокия Алексеевна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1923 по 1926
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1926 по 01.11.1931
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
С 1926 по 01.11.1931
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Судовой механик
Место жительства
С 01.11.1931 по 04.07.1947
Шиморское, город Выкса, Нижегородская область
Работа или профессия
С 01.11.1931 по 04.07.1947
Шиморское, город Выкса, Нижегородская область
заведующий механическим цехом, старший мастер токарного отделения механического цеха, ведущий инженер, корреспондент, главный инженер, директор завода, начальник технического отдела, начальник школы Ф... Показать все
Место жительства
С 04.07.1947 по 26.05.1978
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 04.07.1947 по 1959
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Главный инженер речного порта, затем линейный механик
Смерть
26.05.1978
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
28.05.1978
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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