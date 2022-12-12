Морохина (Шмелева) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1853 и 1863
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1863
Отец: Шмелев Федор Васильевич
Крещение
С 1853 по 1863
Бракосочетание
24.10.1883 ст.
Рождение ребёнка
22.05.1894 ст.
Отец ребёнка: Морохин Аким Федорович
Место жительства
По 1925
Работа или профессия
По 1925
Гражданство
По 1925
Россия
Похороны
1925
Смерть
1925