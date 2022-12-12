Морохина (Шмелева) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морохина (Шмелева) Александра Федоровна

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Между 1853 и 1863

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1853 и 1863

Отец: Шмелев Федор Васильевич

Мать: Шмелева Матрена Абрамовна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
С 1853 по 1863
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.10.1883 ст.

Муж: Морохин Аким Федорович

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.05.1894 ст.

Сын: Морохин Николай Акимович

Отец ребёнка: Морохин Аким Федорович

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1925
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
По 1925
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
По 1925
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Похороны
1925
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1925
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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