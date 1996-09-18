Морохин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1921
Дата смерти18.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921
Гражданство
С 18.08.1921
Россия
Место жительства
С 18.08.1921 по 1931
Место жительства
С 1931 по 1939
Шиморское, город Выкса, Нижегородская область
Образование
С 1939 по 1940
Горьковский институт инженеров водного транспорта
Призыв на военную службу
?.10.1940
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Образование
С 1946 по 1951
Горьковский государственный университет, историко-филологический факультет
Место жительства
С 1946 по 1955
Демобилизация
1946
Образование
С 1951 по 1954
Горьковский государственный университет, аспирантура
Работа или профессия
С 1954 по 1955
Горьковский государственный университет, начальник учебной части
Бракосочетание
23.08.1955
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 1955 по 1962
Муромский педагогический институт; доцент, заведующий кафедры литературы, проректор
Место жительства
С 1955 по 1962
Рождение ребёнка
23.01.1961
Сын: Морохин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Морохина Галина Николаевна
Работа или профессия
С 1962 по 18.09.1996
Горьковский государственный университет; доцент кафедры русской литературы, затем — советской литературы, заместитель декана историко-филологического факультета, декан историко-филологического факуль... Показать все
Место жительства
С 1962 по 18.09.1996
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
18.09.1996
Похороны
20.09.1996