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Морохин Владимир Николаевич

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.08.1921

Дата смерти

18.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921

Отец: Морохин Николай Акимович

Мать: Морохина Евдокия Алексеевна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 18.08.1921
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Место жительства
С 18.08.1921 по 1931
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1931 по 1939
Шиморское, город Выкса, Нижегородская область
Образование
С 1939 по 1940
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский институт инженеров водного транспорта
Призыв на военную службу
?.10.1940
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Образование
С 1946 по 1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский государственный университет, историко-филологический факультет
Место жительства
С 1946 по 1955
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Демобилизация
1946
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
С 1951 по 1954
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский государственный университет, аспирантура
Работа или профессия
С 1954 по 1955
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский государственный университет, начальник учебной части
Бракосочетание
23.08.1955

Жена: Морохина Галина Николаевна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 1955 по 1962
Муром, округ Муром, Владимирская область
Муромский педагогический институт; доцент, заведующий кафедры литературы, проректор
Место жительства
С 1955 по 1962
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.01.1961

Сын: Морохин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Морохина Галина Николаевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Работа или профессия
С 1962 по 18.09.1996
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковский государственный университет; доцент кафедры русской литературы, затем — советской литературы, заместитель декана историко-филологического факультета, декан историко-филологического факуль... Показать все
Место жительства
С 1962 по 18.09.1996
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная награда
06.04.1985
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
18.09.1996
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
20.09.1996
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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