Шахов Алексей Кириллович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Шахов Кирилл Егорович
Мать: Шахова Анисия Васильевна
Гражданство
С 1859 по 1909
Россия
Крещение
1859
Место жительства
С 1859 по 1909
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Жена: Шахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.
Дочь: Морохина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Шахова Анна Ивановна
Работа или профессия
По 1909
Макарьевское ремесленное училище, сторож
Похороны
1909
Смерть
1909