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Шахов Алексей Кириллович

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Шахов Кирилл Егорович

Мать: Шахова Анисия Васильевна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 1859 по 1909
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Крещение
1859
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1859 по 1909
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Жена: Шахова Анна Ивановна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.08.1896 ст.

Дочь: Морохина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Шахова Анна Ивановна

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
По 1909
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Макарьевское ремесленное училище, сторож
Похороны
1909
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1909
Москва, город федерального значения Москва
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