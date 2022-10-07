Махонькова (Петрова) Надежда Егоровна
Место рожденияКалининская область, Кесовогорский район,с. Радухово
Дата рождения21.09.1921
Дата смерти11.05.1976
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Петров Егор Прохорович
Мать: Петрова Матрена
Сын: Махоньков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Сын: Махоньков Валерий Иванович
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Дочь: Строгонова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Дочь: Авласевич Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Дочь: Зорина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Дочь: Богаченок Елена Ивановна
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Сын: Махоньков Александр Иванович
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Дочь: Махонькова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Дочь: Махонькова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич
Сын: Махоньков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич