Махонькова (Петрова) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонькова (Петрова) Надежда Егоровна

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Место рождения

Калининская область, Кесовогорский район,с. Радухово

Дата рождения

21.09.1921

Дата смерти

11.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921

Отец: Петров Егор Прохорович

Мать: Петрова Матрена

Калининская область, Кесовогорский район,с. Радухово
Рождение ребёнка
23.04.1944

Сын: Махоньков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1945

Сын: Махоньков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1948

Дочь: Строгонова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
17.04.1949

Дочь: Авласевич Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Россия Московская область Шаховской р-он деревня Дулепово
Рождение ребёнка
16.12.1956

Дочь: Зорина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

д. Дулепово Шаховской р-он Московская область
Рождение ребёнка
06.12.1962

Дочь: Богаченок Елена Ивановна

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Московская область Шаховской р-он д. Дулепово
Рождение ребёнка
09.04.1965

Сын: Махоньков Александр Иванович

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Дулепово Шаховской р-он Московская РСФСР
Запись № 7
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махоньков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махонькова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махонькова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махоньков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Махоньков Иван Николаевич

Смерть
11.05.1976
д.Дулепово Шаховской р-он Московская область
Запись акта №10
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