Зорина (Махонькова Романова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Махонькова Романова) Светлана Ивановна

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Место рождения

д. Дулепово Шаховской р-он Московская область

Дата рождения

16.12.1956

Дата смерти

11.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1956

Отец: Махоньков Иван Николаевич

Мать: Махонькова Надежда Егоровна

д. Дулепово Шаховской р-он Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1977

Дочь: Романова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Валентинович

Развод
05.05.1978

Муж: Романов Владимир Валентинович

г. Лобня Московской обл.
Бракосочетание
02.08.1986

Муж: Зорин Павел Сергеевич

г/б Загс г. Лобня Московская обл.
Произведена запись №303
Рождение ребёнка
16.02.1988

Дочь: Зорина Кристина

Отец ребёнка: Зорин Павел Сергеевич

г. Лобня Московская РСФСР
Рождение ребёнка
08.03.1989

Сын: Зорин Павел Павлович

Отец ребёнка: Зорин Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Владимир Валентинович

Смерть
11.02.2022
РФ Московская область г. Долгопрудный
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