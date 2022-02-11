Зорина (Махонькова Романова) Светлана Ивановна
Место рожденияд. Дулепово Шаховской р-он Московская область
Дата рождения16.12.1956
Дата смерти11.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1956
д. Дулепово Шаховской р-он Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1977
Дочь: Романова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Валентинович
Развод
05.05.1978
г. Лобня Московской обл.
Бракосочетание
02.08.1986
г/б Загс г. Лобня Московская обл.
Произведена запись №303
Рождение ребёнка
16.02.1988
Дочь: Зорина Кристина
Отец ребёнка: Зорин Павел Сергеевич
г. Лобня Московская РСФСР
Рождение ребёнка
08.03.1989
Сын: Зорин Павел Павлович
Отец ребёнка: Зорин Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2022
РФ Московская область г. Долгопрудный