Романов Владимир Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Владимир Валентинович

Романов Владимир Валентинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1977

Дочь: Романова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Зорина Светлана Ивановна

Развод
05.05.1978

Жена: Зорина Светлана Ивановна

г. Лобня Московской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close