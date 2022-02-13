Романов Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1977
Дочь: Романова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Зорина Светлана Ивановна
Развод
05.05.1978
Жена: Зорина Светлана Ивановна
г. Лобня Московской обл.
Смерть
Неизвестно