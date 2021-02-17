Строгонова (Махонькова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1948
Дата смерти17.02.2021
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын фио не помню
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Оля Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.02.2021