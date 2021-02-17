Строгонова (Махонькова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгонова (Махонькова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

17.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Махоньков Иван Николаевич

Мать: Махонькова (Петрова) Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын фио не помню

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Оля Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.02.2021

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