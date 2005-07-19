Большакова Оля Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Оля Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Строгонова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.2005

Сын: Большаков Александр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Живёт за линией в Лобне

Отец ребёнка: Муж живёт за линией в Лобне

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж живёт за линией в Лобне

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Другой мужчина

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