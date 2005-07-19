Большакова Оля Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.07.2005
Сын: Большаков Александр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Живёт за линией в Лобне
Отец ребёнка: Муж живёт за линией в Лобне
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Другой мужчина