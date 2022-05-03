Авласевич (Махонькова) Зинаида Ивановна
Место рожденияРоссия Московская область Шаховской р-он деревня Дулепово
Дата рождения17.04.1949
Дата смерти03.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1949
Россия Московская область Шаховской р-он деревня Дулепово
Бракосочетание
26.09.1969
Бюро записей актов гражданского состояния Исполнительного комитета
Бракосочетание
24.11.1975
Ивашковский сельский совет Шаховского р-он М.о.
Смерть
03.05.2022
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область