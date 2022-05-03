Авласевич (Махонькова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авласевич (Махонькова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Россия Московская область Шаховской р-он деревня Дулепово

Дата рождения

17.04.1949

Дата смерти

03.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1949

Отец: Махоньков Иван Николаевич

Мать: Махонькова Надежда Егоровна

Россия Московская область Шаховской р-он деревня Дулепово
Бракосочетание
26.09.1969

Муж: Смирнов Николай Михайлович

Бюро записей актов гражданского состояния Исполнительного комитета
Бракосочетание
24.11.1975

Муж: Авласевич Геннадий Васильевич

Ивашковский сельский совет Шаховского р-он М.о.
Смерть
03.05.2022
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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