Махоньков Александр Иванович
Место рожденияДулепово Шаховской р-он Московская РСФСР
Дата рождения09.04.1965
Дата смерти06.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1965
Дулепово Шаховской р-он Московская РСФСР
Запись № 7
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махонькова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Махонькова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махонькова Людмила
Смерть
06.12.2002
деревня Дулепово