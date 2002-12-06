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Махоньков Александр Иванович

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Место рождения

Дулепово Шаховской р-он Московская РСФСР

Дата рождения

09.04.1965

Дата смерти

06.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1965

Отец: Махоньков Иван Николаевич

Мать: Махонькова Надежда Егоровна

Дулепово Шаховской р-он Московская РСФСР
Запись № 7
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махонькова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Махонькова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махонькова Людмила

Смерть
06.12.2002
деревня Дулепово
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