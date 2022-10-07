Петрова (Соловьева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1921
Дочь: Махонькова Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович
Калининская область, Кесовогорский район,с. Радухово
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Петрова Лида Егоровна
Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Петрова Лида Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Петрова Рая Егоровна
Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Петрова Нюша Егоровна
Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Петрова Галина Егоровна
Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович
Смерть
1974