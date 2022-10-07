Петрова (Соловьева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Соловьева) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1921

Дочь: Махонькова Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович

Калининская область, Кесовогорский район,с. Радухово
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Петрова Лида Егоровна

Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Петрова Лида Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Петрова Рая Егоровна

Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Петрова Нюша Егоровна

Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Петрова Галина Егоровна

Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий Егорович

Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Алексей Егорович

Отец ребёнка: Петров Егор Прохорович

Смерть
1974
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