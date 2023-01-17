Тюрнина (Суровцова) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрнина (Суровцова) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Суровцов Алексей Адрианович

Мать: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1861 ст.

Муж: Тюрнин Иван Михайлович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Жених: кончивший курс Вологодской Духовной Семинарии диаконский Петропавловской Усть-Кулойской церкви сын Иван Михайлов Тюрнин, 23 года. Невеста: девица Елизавета Алексеева Воскресенской Устьянской це... Показать все
Рождение ребёнка
1861

Сын: Тюрнин Николай Иванович

Отец ребёнка: Тюрнин Иван Михайлович

Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Сын Иоанна Тюрнина, священника Троицкой Печерской церкви Устьсысольского уезда.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Тюрнина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тюрнин Иван Михайлович

Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
08.08.1870 ст.

Сын: Тюрнин Александр Иванович

Отец ребёнка: Тюрнин Иван Михайлович

Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
1885
Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Священническая вдова, просфорня при Иоанно- Богословской Заболотской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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