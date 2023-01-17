Тюрнина (Суровцова) Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
22.01.1861 ст.
Жених: кончивший курс Вологодской Духовной Семинарии диаконский Петропавловской Усть-Кулойской церкви сын Иван Михайлов Тюрнин, 23 года. Невеста: девица Елизавета Алексеева Воскресенской Устьянской це... Показать все
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Тюрнин Иван Михайлович
Сын Иоанна Тюрнина, священника Троицкой Печерской церкви Устьсысольского уезда.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Тюрнина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тюрнин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1870 ст.
Сын: Тюрнин Александр Иванович
Отец ребёнка: Тюрнин Иван Михайлович
Работа или профессия
1885
Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Священническая вдова, просфорня при Иоанно- Богословской Заболотской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно