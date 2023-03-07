Суровцова (Пинаевская) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Пинаевская) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.03.1815 ст.

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1815 ст.

Отец: Пинаевский Иван Феоктистович

Мать: не указана

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка Воскресенской Устьянской церкви Иоанна Феоктистовича Пинаевского.
Бракосочетание
10.09.1833 ст.

Муж: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Венчались: Воскресенской Устьянской церкви пономарь Алексей Андрианов Суровцов с той же церкви дочерью дьячка Ивана Феоктисова Пинаевского девицей Клавдией Ивановой. Поручители: по жениху - Георгиевск... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Суровцов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Суровцов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1836 ст.

Сын: Суровцов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
У пономаря сей Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда Алексея Адрианова и его жены Клавдии Ивановой родился сын Виктор. Восприемник – той же церкви дьячок, младенцу дедушка родной Иван Фе... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Суровцов Иринарх Алексеевич

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тюрнина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.

Дочь: Кубенская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1848 ст.

Дочь: Суровцова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Суровцов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1855 ст.

Сын: Суровцов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.

Дочь: Суровцова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1887
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