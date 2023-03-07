Суровцова (Пинаевская) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.03.1815 ст.
Дата смертиПосле 1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Пинаевский Иван Феоктистович
Мать: не указана
Сын: Суровцов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Сын: Суровцов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Сын: Суровцов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Сын: Суровцов Иринарх Алексеевич
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Дочь: Тюрнина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Дочь: Кубенская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Дочь: Суровцова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Сын: Суровцов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович
Дочь: Суровцова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Суровцов Алексей Адрианович