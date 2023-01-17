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Тюрнин Александр Иванович

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Место рождения

Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

08.08.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1870 ст.

Отец: Тюрнин Иван Михайлович

Мать: Тюрнина Елизавета Алексеевна

Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Образование
1884
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
С 1885 по 1887
Кокошилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Послушник в Дионисиево-Глушицком Сосновецком монастыре Кадниковкого уезда.
Работа или профессия
С 1887 по 1889
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Послушник Сольвычегодского Введенского монастыря.
Работа или профессия
06.06.1889 ст.
Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
По прошению определен в Кольский Собор Архангельской епархии.
Рождение ребёнка
28.09.1890 ст.

Дочь: Тюрнина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Тюрнина Александра Васильевна

Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Тюрнина Мария Александровна

Мать ребёнка: Тюрнина Александра Васильевна

Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрнина Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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