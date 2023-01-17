Тюрнин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.08.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1870 ст.
Образование
1884
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
С 1885 по 1887
Кокошилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Послушник в Дионисиево-Глушицком Сосновецком монастыре Кадниковкого уезда.
Работа или профессия
С 1887 по 1889
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Послушник Сольвычегодского Введенского монастыря.
Работа или профессия
06.06.1889 ст.
По прошению определен в Кольский Собор Архангельской епархии.
Рождение ребёнка
28.09.1890 ст.
Дочь: Тюрнина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Тюрнина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Тюрнина Мария Александровна
Мать ребёнка: Тюрнина Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно