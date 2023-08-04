деревня Кокошилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кокошилово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу волостного старшины Музова, ссыльного старосты Макарова и полицейского десятского деревни Кокошилово Кокошиловсклй волости Кадниковского уезд Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Глушицкой церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3680Кокошилово, д. каз.при рч. Глушице.2228235064
3681Кокошиловское, д. каз.при р. Глушице.22½27½11Волостное правление.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
деревня Кокошилово82114962297511842189337358

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
1515КокошиловоПокровскоеЛеонтьевскийбывшие государственные220,5368985

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Кокошилово2344121деревняРусские389093183

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кокошиловский сельсовет
Кокошилово (шк. I ст.,изб.-чит.)4187деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.4138

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245660Кокошиловодеревня59°38'с.ш.40°06'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404177д Кокошиловодеревня

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