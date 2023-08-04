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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу волостного старшины Музова, ссыльного старосты Макарова и полицейского десятского деревни Кокошилово Кокошиловсклй волости Кадниковского уезд Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Глушицкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3680Кокошилово, д. каз.при рч. Глушице.2228235064
3681Кокошиловское, д. каз.при р. Глушице.22½27½11—Волостное правление.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Кокошилово82114962297511842189337358
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1515КокошиловоПокровскоеЛеонтьевскийбывшие государственные220,5368985
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Кокошилово2344121деревняРусские389093183
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кокошилово (шк. I ст.,изб.-чит.)4187деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.4138
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245660Кокошиловодеревня59°38'с.ш.40°06'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404177д Кокошиловодеревня