Тюрнина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрнина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1890 ст.

Дочь: Тюрнина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Тюрнин Александр Иванович

Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Тюрнина Мария Александровна

Отец ребёнка: Тюрнин Александр Иванович

Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрнин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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