Тюрнина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1890 ст.
Дочь: Тюрнина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Тюрнин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Тюрнина Мария Александровна
Отец ребёнка: Тюрнин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно