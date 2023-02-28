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Тюрнин Николай Иванович

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Место рождения

Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Тюрнин Иван Михайлович

Мать: Тюрнина Елизавета Алексеевна

Троицко-Печорск, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Сын Иоанна Тюрнина, священника Троицкой Печерской церкви Устьсысольского уезда.
Работа или профессия
05.05.1885 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определен на штатное место псаломщика к Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
20.11.1891 ст.

Сын: Тюрнин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Тюрнина Ариадна Алексеевна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрнина Ариадна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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