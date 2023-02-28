Тюрнин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Сын Иоанна Тюрнина, священника Троицкой Печерской церкви Устьсысольского уезда.
Работа или профессия
05.05.1885 ст.
Определен на штатное место псаломщика к Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
20.11.1891 ст.
Мать ребёнка: Тюрнина Ариадна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно