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Суровцов Алексей Адрианович

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Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.06.1804 ст.

Дата смерти

05.05.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1804 ст.

Отец: Суровцов Адриан Федорович

Мать: Суровцова Павла Андреевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1829
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
09.07.1831
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
10.09.1833 ст.

Жена: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Венчались: Воскресенской Устьянской церкви пономарь Алексей Андрианов Суровцов с той же церкви дочерью дьячка Ивана Феоктисова Пинаевского девицей Клавдией Ивановой. Поручители: по жениху - Георгиевск... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Суровцов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Суровцов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1836 ст.

Сын: Суровцов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
У пономаря сей Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда Алексея Адрианова и его жены Клавдии Ивановой родился сын Виктор. Восприемник – той же церкви дьячок, младенцу дедушка родной Иван Фе... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Суровцов Иринарх Алексеевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тюрнина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.

Дочь: Кубенская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1848 ст.

Дочь: Суровцова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Суровцов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1855 ст.

Сын: Суровцов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.

Дочь: Суровцова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.08.1884 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
За слабостью здоровья уволен по прошению за штат.
Смерть
05.05.1887 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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