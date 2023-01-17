Суровцов Алексей Адрианович
Место рождения
Дата рождения20.06.1804 ст.
Дата смерти05.05.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1804 ст.
Образование
1829
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
09.07.1831
Определен в пономаря к Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
10.09.1833 ст.
Венчались: Воскресенской Устьянской церкви пономарь Алексей Андрианов Суровцов с той же церкви дочерью дьячка Ивана Феоктисова Пинаевского девицей Клавдией Ивановой. Поручители: по жениху - Георгиевск... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Сын: Суровцов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Суровцов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1836 ст.
Сын: Суровцов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
У пономаря сей Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда Алексея Адрианова и его жены Клавдии Ивановой родился сын Виктор. Восприемник – той же церкви дьячок, младенцу дедушка родной Иван Фе... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Сын: Суровцов Иринарх Алексеевич
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Тюрнина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.
Дочь: Кубенская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1848 ст.
Дочь: Суровцова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Суровцов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1855 ст.
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.
Дочь: Суровцова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Ивановна
Работа или профессия
14.08.1884 ст.
За слабостью здоровья уволен по прошению за штат.
Смерть
05.05.1887 ст.