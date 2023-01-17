Коровин Дементий Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боков Леонтий Иванович
Мать: Бокова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Коровин Филипп Дементьевич
Мать ребёнка: Коровина Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Коровина Степанида Тимофеевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Федора Дементьевна
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Коровин Федот Дементьевич
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Коровин Харитон Дементьевич
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марья Дементьевна
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Парасковья Дементьевна
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно