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Коровин Дементий Леонтьевич

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боков Леонтий Иванович

Мать: Бокова Марфа Семеновна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1714

Сын: Коровин Филипп Дементьевич

Мать ребёнка: Коровина Степанида Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1719

Сын: Коровин Илья Дементьевич

Мать ребёнка: Коровина Степанида Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Федора Дементьевна

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1745

Сын: Коровин Федот Дементьевич

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Коровин Харитон Дементьевич

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марья Дементьевна

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Парасковья Дементьевна

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Степанида Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Агафья Самойловна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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