Коровина Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Коровин Филипп Дементьевич
Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно