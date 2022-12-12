Коровина Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Степанида Тимофеевна

Коровина Степанида Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Коровин Филипп Дементьевич

Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1719

Сын: Коровин Илья Дементьевич

Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Дементий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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