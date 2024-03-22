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Коровин Илья Дементьевич

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Коровин Дементий Леонтьевич

Мать: Коровина Степанида Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Коровина Федосья Ильинична

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Коровин Федот Ильич

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Коровин Харитон Ильич

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Коровина Марья Ильинична

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Коровина Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Агафья Самойловна

Смерть
Неизвестно
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