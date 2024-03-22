Коровин Илья Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Коровина Федосья Ильинична
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Коровин Федот Ильич
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Коровина Марья Ильинична
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Коровина Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Коровина Агафья Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно