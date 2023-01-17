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Коровин Филипп Дементьевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Коровин Дементий Леонтьевич

Мать: Коровина Степанида Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1738

Сын: Коровин Герасим Филиппович

Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1740

Сын: Коровин Степан Филиппович

Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Сын: Коровин Ермолай Филиппович

Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Коровин Петр Филиппович

Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Коровин Ефрем Филиппович

Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Коровина Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Коровин Яков Филиппович

Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Коровин Леонтей Филиппович

Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Матрена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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