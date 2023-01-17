Коровин Филипп Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1738
Сын: Коровин Герасим Филиппович
Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Коровин Степан Филиппович
Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Коровин Ермолай Филиппович
Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Коровина Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коровин Леонтей Филиппович
Мать ребёнка: Коровина Матрена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно