Боков Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Боков Иван Аверьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1696
Сын: Коровин Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Дементий Леонтьевич
Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Марфа Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно