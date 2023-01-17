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Боков Леонтий Иванович

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Боков Иван Аверьянович

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1686

Сын: Боков Родион Леонтьевич

Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1695

Сын: Боков Степан Леонтьевич

Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1696

Сын: Коровин Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Дементий Леонтьевич

Мать ребёнка: Бокова Марфа Семеновна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Марфа Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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