Коровина Агафья Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Агафья Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Федора Дементьевна

Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1745

Сын: Коровин Федот Дементьевич

Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Коровин Харитон Дементьевич

Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марья Дементьевна

Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Парасковья Дементьевна

Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Дементий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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