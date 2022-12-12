Коровина Агафья Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Федора Дементьевна
Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Коровин Федот Дементьевич
Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Коровин Харитон Дементьевич
Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марья Дементьевна
Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Парасковья Дементьевна
Отец ребёнка: Коровин Дементий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно