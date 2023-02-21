Бокова Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова Марфа Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Боков Родион Леонтьевич

Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1695

Сын: Боков Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1696

Сын: Коровин Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Дементий Леонтьевич

Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Леонтий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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