Бокова Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1696
Сын: Коровин Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Дементий Леонтьевич
Отец ребёнка: Боков Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно