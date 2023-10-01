Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Пеленева-Чудинова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
02.01.1972
Сын: Пеленев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
13.08.1974
Сын: Пеленев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
03.03.1977
Дочь: Пеленева-Брашкина Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
05.09.1979
Дочь: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
03.12.1981
Дочь: Пеленева-Баяндина Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
11.03.1983
Дочь: Пеленева-Харина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1998
Дочь: Пеленева-Ракицкая Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович