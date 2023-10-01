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Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951

Отец: Четин Иван Никитович

Мать: Полуянова Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеленев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Пеленева-Чудинова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
02.01.1972

Сын: Пеленев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
13.08.1974

Сын: Пеленев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
03.03.1977

Дочь: Пеленева-Брашкина Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
05.09.1979

Дочь: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
03.12.1981

Дочь: Пеленева-Баяндина Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
11.03.1983

Дочь: Пеленева-Харина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович

Рождение ребёнка
05.04.1998

Дочь: Пеленева-Ракицкая Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Пеленев Анатолий Егорович

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