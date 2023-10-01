Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1979

Отец: Пеленев Анатолий Егорович

Мать: Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.?

Сын: Чугаев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Чугаев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугаев Данил Владимирович

Отец ребёнка: Чугаев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
11.03.?

Сын: Чугаев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Чугаев Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугаев Владимир Алексеевич

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