Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1979
Рождение ребёнка
27.08.?
Сын: Чугаев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чугаев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугаев Данил Владимирович
Отец ребёнка: Чугаев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
11.03.?
Сын: Чугаев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Чугаев Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно