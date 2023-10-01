Чугаев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.?
Сын: Чугаев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугаев Данил Владимирович
Мать ребёнка: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
11.03.?
Сын: Чугаев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно