Чугаев Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугаев Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.?

Сын: Чугаев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугаев Данил Владимирович

Мать ребёнка: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
11.03.?

Сын: Чугаев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пеленева-Чугаева Любовь Анатольевна

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