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Четин Иван Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1926

Дата смерти

05.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1926

Отец: Четин Никита

Мать: Четина Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
20.02.1948

Сын: Полуянов Иван Иванович

Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1951

Дочь: Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.1952

Сын: Полуянов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
23.06.1955

Дочь: Полуянова-Трошева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
25.10.1959

Дочь: Полуянова-Надымова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1961

Сын: Полуянов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
24.01.1965

Дочь: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна

Смерть
05.06.1990

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