Четин Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1926
Дата смерти05.06.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1926
Отец: Четин Никита
Мать: Четина Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1948
Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1951
Дочь: Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
07.04.1952
Сын: Полуянов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.1955
Дочь: Полуянова-Трошева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
25.10.1959
Дочь: Полуянова-Надымова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1961
Сын: Полуянов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.1965
Дочь: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Полуянова Александра Алексеевна
Смерть
05.06.1990