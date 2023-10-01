Пеленева-Чудинова Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеленева-Чудинова Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1970

Отец: Пеленев Анатолий Егорович

Мать: Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Руслан Николаевич

Отец ребёнка: Чудинов Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Антон Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чудинов Николай Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудинов Николай Юрьевич

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