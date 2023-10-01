Чудинов Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧудинов Николай Юрьевич

Чудинов Николай Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Руслан Николаевич

Мать ребёнка: Пеленева-Чудинова Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пеленева-Чудинова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пеленева-Чудинова Надежда Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.