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Полуянова Александра Алексеевна

Место рождения

д.Трошева г.Кудымкар Пермская область

Дата рождения

19.06.1921

Дата смерти

13.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1921

Отец: Полуянов Алексей

Мать: Полуянова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четин Иван Никитович

Рождение ребёнка
20.02.1948

Сын: Полуянов Иван Иванович

Отец ребёнка: Четин Иван Никитович

Рождение ребёнка
01.02.1951

Дочь: Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Четин Иван Никитович

Рождение ребёнка
07.04.1952

Сын: Полуянов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Четин Иван Никитович

Рождение ребёнка
23.06.1955

Дочь: Полуянова-Трошева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Четин Иван Никитович

Рождение ребёнка
25.10.1959

Дочь: Полуянова-Надымова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Четин Иван Никитович

Рождение ребёнка
18.04.1961

Сын: Полуянов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Четин Иван Никитович

Рождение ребёнка
24.01.1965

Дочь: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Четин Иван Никитович

Смерть
13.11.1994

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