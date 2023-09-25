Полуянова Александра Алексеевна
Место рожденияд.Трошева г.Кудымкар Пермская область
Дата рождения19.06.1921
Дата смерти13.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1921
Отец: Полуянов Алексей
Мать: Полуянова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Четин Иван Никитович
Рождение ребёнка
20.02.1948
Отец ребёнка: Четин Иван Никитович
Рождение ребёнка
01.02.1951
Дочь: Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Четин Иван Никитович
Рождение ребёнка
07.04.1952
Сын: Полуянов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Четин Иван Никитович
Рождение ребёнка
23.06.1955
Дочь: Полуянова-Трошева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Четин Иван Никитович
Рождение ребёнка
25.10.1959
Дочь: Полуянова-Надымова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Четин Иван Никитович
Рождение ребёнка
18.04.1961
Сын: Полуянов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Четин Иван Никитович
Рождение ребёнка
24.01.1965
Дочь: Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Четин Иван Никитович
Смерть
13.11.1994