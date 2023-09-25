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Полуянов Анатолий Иванович

Место рождения

д.Миш-Пиян Кудымкарский район Пермской области

Дата рождения

07.04.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952

Отец: Четин Иван Никитович

Мать: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1978

Дочь: Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1979

Сын: Полуянов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
05.05.1982

Дочь: Полуянова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.1983

Сын: Полуянов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
01.08.1983

Жена: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1987

Дочь: Полуянова-Мартышева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1989

Дочь: Полуянова-Керова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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