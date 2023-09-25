Полуянов Анатолий Иванович
Место рожденияд.Миш-Пиян Кудымкарский район Пермской области
Дата рождения07.04.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952
Рождение ребёнка
18.02.1978
Дочь: Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
03.12.1979
Сын: Полуянов Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1982
Дочь: Полуянова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1983
Сын: Полуянов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
01.08.1983
Рождение ребёнка
14.09.1987
Дочь: Полуянова-Мартышева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1989
Дочь: Полуянова-Керова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно