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Полуянов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948

Отец: Четин Иван Никитович

Мать: Полуянова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуянова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Полуянова-Зеленина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Полуянова-Зеленина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуянова-Зеленина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуянова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Полуянова-Юшкова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полуянова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Полуянова-Юшкова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуянова-Юшкова Надежда

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