Полуянов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1948
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полуянова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Полуянова-Зеленина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полуянова-Зеленина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полуянова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Полуянова-Юшкова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полуянова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Полуянова-Юшкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полуянова-Юшкова Надежда