Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1960
Дочь: Кылосова-Четина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кылосов Иван Александрович
Рождение
24.01.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1984
Сын: Кылосов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кылосов Иван Александрович
Рождение ребёнка
07.06.1991
Отец ребёнка: Кылосов Иван Александрович