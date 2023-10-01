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Полуянова-Кылосова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1960

Дочь: Кылосова-Четина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кылосов Иван Александрович

Рождение
24.01.1965

Отец: Четин Иван Никитович

Мать: Полуянова Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кылосов Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.06.1984

Сын: Кылосов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кылосов Иван Александрович

Рождение ребёнка
07.06.1991

Сын: Кылосов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кылосов Иван Александрович

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