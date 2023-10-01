Пеленев Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеленева Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Пеленева Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно