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Пеленев Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1974

Отец: Пеленев Анатолий Егорович

Мать: Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеленева Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеленев Яков Андреевич

Мать ребёнка: Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна

Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Пеленева Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна

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