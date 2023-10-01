Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеленева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Пеленев Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пеленев Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Пеленева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Пеленев Андрей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно