Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеленева-Дамаратских Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеленева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Пеленев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеленев Яков Андреевич

Отец ребёнка: Пеленев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Пеленева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Пеленев Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеленев Андрей Анатольевич

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