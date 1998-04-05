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Пеленева-Ракицкая Мария Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1998

Отец: Пеленев Анатолий Егорович

Мать: Полуянова-Пеленева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракицкий Юрий Александрович

Рождение ребёнка
12.11.2012

Дочь: Ракицкая Ульяна Юрьевна

Отец ребёнка: Ракицкий Юрий Александрович

Рождение ребёнка
16.07.2014

Дочь: Ракицкая Вилена Юрьевна

Отец ребёнка: Ракицкий Юрий Александрович

Рождение ребёнка
27.12.2019

Дочь: Ракицкая Марианна Юрьевна

Отец ребёнка: Ракицкий Юрий Александрович

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