Пеленева-Ракицкая Мария Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1998
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.2012
Дочь: Ракицкая Ульяна Юрьевна
Отец ребёнка: Ракицкий Юрий Александрович
Рождение ребёнка
16.07.2014
Дочь: Ракицкая Вилена Юрьевна
Отец ребёнка: Ракицкий Юрий Александрович
Рождение ребёнка
27.12.2019
Дочь: Ракицкая Марианна Юрьевна
Отец ребёнка: Ракицкий Юрий Александрович