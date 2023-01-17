Чекалова (Гудкова) Василиса Семёнова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти31.10.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Гудков Семён Васильев
Мать: Гудкова Анисья Егорова
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.
Дочь: Чекалова Евдокия Ульяновна
Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров
Рождение ребёнка
13.10.1856 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров
Рождение ребёнка
14.09.1860 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров
Рождение ребёнка
07.09.1863 ст.
Дочь: Чекалова Анна Ульяновна
Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров
Рождение ребёнка
04.08.1868 ст.
Сын: Чекалов Александр Ульянович
Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров
Рождение ребёнка
08.04.1873 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
31.10.1910 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
01.11.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан