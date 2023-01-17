Чекалова (Гудкова) Василиса Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Гудкова) Василиса Семёнова

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Место рождения

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

31.10.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Гудков Семён Васильев

Мать: Гудкова Анисья Егорова

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1854

Муж: Чекалов Ульян Сильвестров

Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Дочь: Чекалова Евдокия Ульяновна

Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1856 ст.

Сын: Чекалов Иосиф Ульянович

Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1860 ст.

Сын: Чекалов Михаил Ульянов

Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1863 ст.

Дочь: Чекалова Анна Ульяновна

Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.

Сын: Чекалов Андрей Ульянович

Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1868 ст.

Сын: Чекалов Александр Ульянович

Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1873 ст.

Сын: Чекалов Трофим Ульянович

Отец ребёнка: Чекалов Ульян Сильвестров

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
31.10.1910 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
01.11.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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