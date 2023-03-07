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Чекалов Иосиф Ульянович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

13.10.1856 ст.

Дата смерти

Между 1917 и 1927

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1856 ст.

Отец: Чекалов Ульян Сильвестров

Мать: Чекалова Василиса Семёнова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
15.10.1856 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.11.1875 ст.

Жена: Чекалова Иустинья Даниловна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1876 ст.

Дочь: Буравина Варвара Иосифовна

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1878 ст.

Сын: Чекалов Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1880 ст.

Дочь: Грачева Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1882 ст.

Сын: Чекалов Лазарь Иосифов

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1885 ст.

Сын: Чекалов Василий Иосифович

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1887 ст.

Дочь: Чекалова Матрона Иосифовна

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1891 ст.

Дочь: Чекалова Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.

Сын: Чекалов Василий Иосифович

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1895 ст.

Дочь: Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1897 ст.

Сын: Чекалов Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.

Дочь: Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Чекалова Иустинья Даниловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Между 1917 и 1927
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