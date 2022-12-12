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Гудков Семён Васильев

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Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1813 ст.

Дата смерти

19.02.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1813 ст.

Отец: Гудков Василий Анофриев

Мать: Гудкова Маланья Иванова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
07.07.1813 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1830 ст.

Жена: Гудкова Анисья Егорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Николай Евсеев

Мать ребёнка: Гудкова Прасковья Калинична

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Чекалова Василиса Семёнова

Мать ребёнка: Гудкова Анисья Егорова

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Домна Семёновна

Мать ребёнка: Гудкова Анисья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Гудкова Анисья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Буреева Ксения Семёновна

Мать ребёнка: Гудкова Анисья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Прасковья Калинична

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
19.02.1888 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
21.02.1888 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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