Гудков Семён Васильев
Место рождения
Дата рождения01.07.1813 ст.
Дата смерти19.02.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1813 ст.
Отец: Гудков Василий Анофриев
Мать: Гудкова Маланья Иванова
Крещение
07.07.1813 ст.
Бракосочетание
29.01.1830 ст.
Жена: Гудкова Анисья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Николай Евсеев
Мать ребёнка: Гудкова Прасковья Калинична
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Чекалова Василиса Семёнова
Мать ребёнка: Гудкова Анисья Егорова
Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Домна Семёновна
Мать ребёнка: Гудкова Анисья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Гудкова Анисья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Буреева Ксения Семёновна
Мать ребёнка: Гудкова Анисья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
19.02.1888 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
21.02.1888 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан