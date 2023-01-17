Гудкова Прасковья Калинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти07.02.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Николай Евсеев
Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1875 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от удушья
Похороны
09.02.1875 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан