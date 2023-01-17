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Гудкова Прасковья Калинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

07.02.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Николай Евсеев

Отец ребёнка: Гудков Семён Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Семён Васильев

Смерть
07.02.1875 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от удушья
Похороны
09.02.1875 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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